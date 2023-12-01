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Замки в Шаранта, Франция

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2 объекта найдено
Замок 54 комнаты в Шаранта, Франция
Замок 54 комнаты
Шаранта, Франция
Комнаты 54
Площадь 1 300 м²
ЗАМОК XIX ВЕКА Замок 54 комнаты 40 спален 1300 м² Исключительный замок 19-го века в ду…
€1,80 млн
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок 7 спален с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Замок 7 спален с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Aubeterre-sur-Dronne, Франция
Комнаты 14
Площадь 540 м²
В 2 минутах от одной из средневековых деревень, классифицированных как одна из самых красивы…
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Шаранта, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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