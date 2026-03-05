Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры-студии в Каннах, Франция

1 объект найдено
Студия 2 комнаты в Канны, Франция
Студия 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/6
Инвестиционная студия с террасой и видом на море на Круазет Cannes · Boulevard de la Croise…
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
