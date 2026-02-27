Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Каннах, Франция

Пентхаус в Канны, Франция
Пентхаус
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
Искусство жизни между небом и морем — исключительный пентхаус в Канны Есть резиденции, ко…
Цена по запросу
Пентхаус 4 комнаты в Канны, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6/6
Очень красивая квартира на набережной Круазетт, прекрасный вид на море, пересекающая Восток-…
$3,24 млн
