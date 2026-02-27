Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Канны
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Каннах, Франция

виллы
15
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Канны, Франция
Вилла 7 комнат
Канны, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Исключительная недвижимость в самом сердце Канн. В самом сердце Каннской Калифорнии, скрытая…
$12,41 млн
