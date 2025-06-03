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Квартиры с видом на море в Каннах, Франция

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6 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Канны, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6/6
Очень красивая квартира на набережной Круазетт, прекрасный вид на море, пересекающая Восток-…
$3,24 млн
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 260 м²
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
$2,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
$248,628
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 157 м²
Sale Apartment Cannes Bourgeois Sea View Exceptional 4 bedroom Belle Epoque apartment for sa…
$1,84 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира в очень ухоженной резиденции с панорамным видом на море, Леринские острова и Каннск…
$1,62 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Realting.com
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