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Квартиры с садом в Каннах, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/5
Отличная возможность — красивая 3-комнатная квартира в одном из самых популярных районов Кан…
$2,15 млн
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Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
$248,628
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