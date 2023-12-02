Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Жилая
  4. Кальвадос
  5. Замки

Замки в Кальвадос, Франция

Замок В архив
Очистить
2 объекта найдено
Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
€2,90 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок 7 спален в Онфлёр, Франция
Замок 7 спален
Онфлёр, Франция
Количество спален 7
Площадь 580 м²
Количество этажей 2
Чудесный Замок XVIII века в прекрасном состоянии ( полная реставрация в 2020г). Уникально…
€3,48 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Кальвадос, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти