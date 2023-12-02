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Квартиры в Кальвадос, Франция

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Caen, Франция
Квартира 2 комнаты
Caen, Франция
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€200,000
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Caen, Франция
Квартира 3 комнаты
Caen, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2023  Кан, традиционный и современный, Жить в Каене - значит у…
€253,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Кальвадос, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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