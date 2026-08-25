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Жилье в Кальвадосе, Франция

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Bayeux
73
Caen
70
Лизьё
9
Иф
8
152 объекта найдено
Замок 7 спален в Довиль, Франция
Замок 7 спален
Довиль, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Роскошный замок XIX века с конным доменом ✨ Всего в 2 часах от Парижа и 20 минутах от Дов…
$6,56 млн
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Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
$3,14 млн
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Замок 15 комнат в Chemin Launay, Франция
Замок 15 комнат
Chemin Launay, Франция
Число комнат 15
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 300 м²
Замок Уэтвиль — Нормандия, Франция Исключительная элегантность в сердце Нормандии Всег…
Цена по запросу
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$352 896
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Вилла в Le Palais, Франция
Вилла
Le Palais, Франция
Количество спален 4
Площадь 110 м²
| Дом
$732 004
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Квартира 2 спальни в Trouville sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
Trouville sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
На высотах морского курорта Трувиль исключительная жилплощадь предоставит вам создать 16 ква…
$602 858
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$456 085
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$294 661
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Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
| Апартаменты
$276 883
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Квартира 3 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 3 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$446 674
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Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
| Апартаменты
$383 431
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$358 043
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Вилла в Le Palais, Франция
Вилла
Le Palais, Франция
Количество спален 6
Площадь 127 м²
| Дом
$812 176
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$354 743
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$369 313
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$404 659
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Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$285 830
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$395 817
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Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 3
| Апартаменты
$240 632
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Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Этаж 1
| Апартаменты
$360 541
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Квартира 4 спальни в Caen, Франция
Квартира 4 спальни
Caen, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
| Апартаменты
$424 098
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Квартира 2 спальни в Caen, Франция
Квартира 2 спальни
Caen, Франция
Количество спален 2
Этаж 2
| Апартаменты
$235 984
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Квартира 3 спальни в Иф, Франция
Квартира 3 спальни
Иф, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена у ворот Кана и менее чем в получасе езды от пляжей в Уистреаме: город…
$355 684
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Квартира 1 спальня в Sommervieu, Франция
Квартира 1 спальня
Sommervieu, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$264 602
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
| Апартаменты
$314 274
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Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Этаж 2
| Апартаменты
$363 678
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
| Апартаменты
$354 232
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Квартира 2 спальни в Sommervieu, Франция
Квартира 2 спальни
Sommervieu, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$369 011
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Квартира 3 спальни в Caen, Франция
Квартира 3 спальни
Caen, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$360 309
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Квартира 3 спальни в Trouville sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
Trouville sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
На высотах морского курорта Трувиль исключительная жилплощадь предоставит вам создать 16 ква…
$602 858
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