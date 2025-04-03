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Квартиры с террасой в Кань-сюр-Мер, Франция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Кань-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Пятикомнатные апартаменты, жилой площадью 113 кв.м. + терраса 57 кв.м., расположены на 5ом и…
$909,874
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