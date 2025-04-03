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Квартиры с гаражом в Кань-сюр-Мер, Франция

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Кань-сюр-Мер, Франция
Квартира 5 комнат
Кань-сюр-Мер, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 188 м²
Этаж 5/6
Discover this magnificent contemporary and spacious apartment of 187m², ideally located on a…
$1,25 млн
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