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Виллы в Brignoles, Франция

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1 объект найдено
Вилла 6 спален в Le Cannet-des-Maures, Франция
Вилла 6 спален
Le Cannet-des-Maures, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Винодельня 60 140 м ² расположена в сельскохозяйственном и природном районе с видом на стару…
€3,67 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Brignoles, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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