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Квартиры в Bretigny-sur-Orge, Франция

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19 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€266,500
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€276,800
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Квартира 2 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 2 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€209,000
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Квартира 2 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 2 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€206,000
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Квартира 2 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 2 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€232,000
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€270,200
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€289,800
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€288,300
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€288,900
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€288,300
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€295,000
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€294,000
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Квартира 3 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 3 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€311,600
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Квартира 4 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 4
Площадь 75 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€346,700
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Квартира 4 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 4
Площадь 78 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€346,900
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Квартира 4 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€353,100
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Квартира 4 комнаты в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 4 комнаты
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€379,900
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Квартира 5 комнат в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 5 комнат
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 5
Площадь 117 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€486,900
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Квартира 5 комнат в Bretigny-sur-Orge, Франция
Квартира 5 комнат
Bretigny-sur-Orge, Франция
Комнаты 5
Площадь 116 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023  В Эпинэ-сюр-Орж, в будущем районе Круа Ронд, компания IC…
€483,800
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