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Жильё в Bethune, Франция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Bethune, Франция
Квартира 1 спальня
Bethune, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Жилплощадь для пожилых людей на полпути между Аррасом и Лиллем. В 600 м от гиперцентра Бетюн…
$196,362
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Квартира 3 спальни в Bethune, Франция
Квартира 3 спальни
Bethune, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
Жилплощадь для пожилых людей на полпути между Аррасом и Лиллем. В 600 м от гиперцентра Бетюн…
$332,460
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Параметры недвижимости в Bethune, Франция

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