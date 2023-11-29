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Дома в Босолей, Франция

1 объект найдено
Дом 2 спальни в Босолей, Франция
Дом 2 спальни
Босолей, Франция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Дом в Босолей 3 комнаты 83 м² вид на море Расположенный в двух шагах от Монако, в популяр…
€599,000
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