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Квартиры с видом на горы в Босолее, Франция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 3 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Монако 15-20 …
$477,646
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Застройщик
Premiumazur
Языки общения
Русский, Français
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