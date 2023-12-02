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Виллы в Баньер-де-Бигор, Франция

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1 объект найдено
Вилла в Castillon, Франция
Вилла
Castillon, Франция
Площадь 220 м²
Вилла 8 pièces – Quelques минутная минутная поездка по Ментону и Проксимити де ла Принципаут…
€1,35 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Баньер-де-Бигор, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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