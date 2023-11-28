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Жильё в Avon, Франция

1 объект найдено
Замок 16 комнат с сауной в Avon, Франция
Замок 16 комнат с сауной
Avon, Франция
Комнаты 16
Площадь 800 м²
Фонтебло, 40 мин от Парижа Великолепный замок  LOUIS XIII на территории &nbs…
€4,10 млн
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