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Замки в Об, Франция

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1 объект найдено
Замок 6 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Saint-Germain, Франция
Замок 6 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Saint-Germain, Франция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Этот чудесный замок находится в городке Сен-Жермен-ан-Ле, департамент Ивелин, Франция. Потр…
€5,04 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Об, Франция

с бассейном
с видом на горы
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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