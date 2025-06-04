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Квартиры в Обе, Франция

Труа
124
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124 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$358,903
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$569,715
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$392,369
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Квартира 4 спальни в Труа, Франция
Квартира 4 спальни
Труа, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$596,920
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$311,778
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$382,124
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$425,948
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$355,147
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$232,667
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$611,262
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Этаж 2
| Апартаменты
$337,389
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 34 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$345,357
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$280,247
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$469,659
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$373,018
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$389,409
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 54 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$494,701
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$516,329
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 53 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$394,304
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 87 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$608,303
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$442,681
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$299,257
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$330,104
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$393,849
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$394,418
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 53 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$427,087
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Квартира 1 спальня в Труа, Франция
Квартира 1 спальня
Труа, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$265,222
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$404,321
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Квартира 2 спальни в Труа, Франция
Квартира 2 спальни
Труа, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$362,318
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Квартира 3 спальни в Труа, Франция
Квартира 3 спальни
Труа, Франция
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$559,698
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Параметры недвижимости в Обе, Франция

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