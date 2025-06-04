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Жильё в Армантьере, Франция

квартиры
26
26 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$368,168
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
| Апартаменты
$368,431
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$395,826
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$415,256
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$585,025
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
| Апартаменты
$368,431
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 83 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$485,608
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$400,163
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$395,586
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Квартира 4 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 4 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 4
Площадь 102 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$625,362
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Квартира 4 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 4 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
| Апартаменты
$524,320
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Квартира 4 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 4 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 4
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$415,256
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$649,106
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$358,556
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$448,990
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$581,775
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$431,471
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$410,290
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$638,991
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Квартира 4 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 4 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
| Апартаменты
$596,411
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Квартира 4 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 4 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 4
Площадь 99 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$700,886
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$399,328
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Квартира 3 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 3 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$463,512
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$410,290
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$368,168
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Квартира 2 спальни в Армантьер, Франция
Квартира 2 спальни
Армантьер, Франция
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$399,328
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