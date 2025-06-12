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Жильё в Ардеше, Франция

Largentiere
49
Aubenas
49
49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Aubenas, Франция
Квартира 1 спальня
Aubenas, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$217,186
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$272,507
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$250,652
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$257,481
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$261,579
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$272,507
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$261,579
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$268,409
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Квартира 3 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 3 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$331,152
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Квартира 1 спальня в Aubenas, Франция
Квартира 1 спальня
Aubenas, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$221,284
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$262,604
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Квартира 3 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 3 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$332,518
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$258,847
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Квартира 1 спальня в Aubenas, Франция
Квартира 1 спальня
Aubenas, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$222,650
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Квартира 3 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 3 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$324,322
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Квартира 3 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 3 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$336,615
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$254,750
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$267,043
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Квартира 1 спальня в Aubenas, Франция
Квартира 1 спальня
Aubenas, Франция
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$255,432
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$264,311
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$261,579
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$261,579
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Квартира 3 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 3 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$331,152
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$265,677
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$261,579
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Aubenas, Франция
Квартира 1 спальня
Aubenas, Франция
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$221,284
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$271,141
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Квартира 3 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 3 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$342,079
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$258,847
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Квартира 2 спальни в Aubenas, Франция
Квартира 2 спальни
Aubenas, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Откройте для себя новую жилплощадь в Обенасе. Наслаждайтесь спокойствием пейзажей Ардеша, в …
$269,775
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Типы недвижимости в Ардеше

квартиры

Параметры недвижимости в Ардеше, Франция

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