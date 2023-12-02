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Виллы в Аркашон, Франция

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Ла Тест-де-Бюш, Франция
Вилла 4 спальни
Ла Тест-де-Бюш, Франция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Небольшой уголок рая! Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагае…
€2,27 млн
в месяц
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Вилла 5 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 5 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам в ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ…
€11,55 млн
в месяц
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Вилла 6 спален в Pyla-sur-Mer, Франция
Вилла 6 спален
Pyla-sur-Mer, Франция
Количество спален 6
Площадь 210 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу представляет эту семейную виллу…
€2,31 млн
в месяц
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Вилла 3 спальни в Гюжан-Местрас, Франция
Вилла 3 спальни
Гюжан-Местрас, Франция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Ваша международная платформа недвижимости на Лазурном берегу предлагает вам этот великолепны…
€882,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Аркашон, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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