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Пентхаусы в Антиб, Франция

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
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Пентхаус 3 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Это новое строительство имеет только шесть этажей, и вы можете жить в одной из квартир на ве…
€820,000
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