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Квартиры с террасой в Антибе, Франция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 2 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс предла…
$293,434
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
$410,912
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
$507,138
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