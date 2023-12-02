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Виллы в Альпы Верхнего Прованса, Франция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Saint-Jeannet, Франция
Вилла 4 спальни
Saint-Jeannet, Франция
Количество спален 4
Площадь 197 м²
Saint - Жаннет - это деревня, расположенная в департаменте Приморские Альпы, в регионе Прова…
€1,95 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Альпы Верхнего Прованса, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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