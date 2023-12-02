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Жильё в Алье, Франция

1 объект найдено
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом в Nizerolles, Франция
Замок 30 комнат с видом на горы, с c ремонтом
Nizerolles, Франция
Комнаты 30
Площадь 1 200 м²
Артикул: ART2547 ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК Замок 30 комнат 20 спален 1200 м² Замок, первон…
€12,60 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Алье, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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