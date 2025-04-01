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Производственные здания в Юлёярви, Финляндия

Производство Удалить
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2 объекта найдено
Производство 396 м² в Юлёярви, Финляндия
Производство 396 м²
Юлёярви, Финляндия
Площадь 396 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$306,998
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Производство 531 м² в Юлёярви, Финляндия
Производство 531 м²
Юлёярви, Финляндия
Площадь 531 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$355,436
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
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