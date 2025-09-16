Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Юлистаро
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Юлистаро, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Юлистаро, Финляндия
Дом 4 комнаты
Юлистаро, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$443,204
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти