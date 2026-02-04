Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Vuorela
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Vuorela, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Сийлинъярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Сийлинъярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$185,440
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
