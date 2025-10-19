Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Viljakkala
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Viljakkala, Финляндия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Tarjola neat detached house near the center of Viljakkala. Peaceful small house area, exquis…
$91,798
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
