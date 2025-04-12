Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Viiala
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Viiala, Финляндия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Акаа, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Акаа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/3
Этот уютный и отремонтированный дом в спокойной сельской местности предлагает жилье с террас…
$111,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов