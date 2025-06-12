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Долгосрочная аренда производственных помещений в Вантаа, Финляндия

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1 объект найдено
Производство 105 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 105 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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