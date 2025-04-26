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Производственные здания в Вантаа, Финляндия

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1 объект найдено
Производство 120 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Производство 120 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$245,644
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Международное агентство недвижимости Habita
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