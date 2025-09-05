Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Уурайнен
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Уурайненом, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Уурайнен, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Уурайнен, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$99,102
