  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Урьяла
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в Урьяле, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Урьяла, Финляндия
Дом 3 комнаты
Урьяла, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Как бы звучал дом у озера? 2022 завершен комплекс на берегу озера Рутаярви. Недвижимость был…
$468,537
Коттедж 3 комнаты в Urjalankyla, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Urjalankyla, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$468,537
