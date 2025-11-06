Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Торнио, Финляндия

коттеджи
3
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 6 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,930
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
