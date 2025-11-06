Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Торнио
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Торнио, Финляндия

однокомнатные
13
двухкомнатные
14
трехкомнатные
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Квартира 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$325,305
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти