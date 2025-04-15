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Квартиры с террасой в Tikkakoski, Финляндия

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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
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$96,495
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$428,100
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты
Tikkakoski, Финляндия
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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$173,279
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Агентство
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Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
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$180,502
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Языки общения
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