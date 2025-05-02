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Виллы в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

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2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Наантали, Финляндия
Вилла 11 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,57 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 2 комнаты в Кимитоён, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Кимитоён, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$172,061
Оставить заявку
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

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