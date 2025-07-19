Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Варсинайс-Суоми
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

2 объекта найдено
Офис 578 м² в Turku sub region, Финляндия
Офис 578 м²
Turku sub region, Финляндия
Площадь 578 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$8,138
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 750 м² в Turku sub region, Финляндия
Офис 750 м²
Turku sub region, Финляндия
Площадь 750 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$16,676
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти