Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Варсинайс-Суоми
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе 30 м² в Turku sub region, Финляндия
Ресторан, кафе 30 м²
Turku sub region, Финляндия
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$42,205
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти