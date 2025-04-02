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Отели в Этеля-Саво, Финляндия

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1 объект найдено
Отель 1 136 м² в Савонлинна, Финляндия
Отель 1 136 м²
Савонлинна, Финляндия
Площадь 1 136 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$567,905
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Международное агентство недвижимости Habita
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