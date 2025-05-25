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Дома с террасой в Сиунтио, Финляндия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Сиунтио, Финляндия
Дом 5 комнат
Сиунтио, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$395,669
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Международное агентство недвижимости Habita
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