  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Сиунтио
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Сиунтио, Финляндия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Saunaniemi, Финляндия
Дом 4 комнаты
Saunaniemi, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 3/3
Вы ищете дом для отдыха или дом, который находится недалеко от различных спортивных сооружен…
$922,866
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
