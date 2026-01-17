Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи в Sirkka, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Киттиля, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Расположенный в популярном районе Раккаваара в Вахяракке, относительно недалеко от центра Ле…
$335,342
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
