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Дома с террасой в Сипоо, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Linnanpelto, Финляндия
Дом 6 комнат
Linnanpelto, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$991,761
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Сипоо, Финляндия
Дом 6 комнат
Сипоо, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$487,358
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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