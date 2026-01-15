Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Сийлинъярви
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Сийлинъярви, Финляндия

двухкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Сийлинъярви, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Сийлинъярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$272,318
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти