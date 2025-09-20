Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Сийкайоки
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Сийкайоки, Финляндия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Karinkanta, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Karinkanta, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сийкайоки, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти