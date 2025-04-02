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Коттеджи в Сийкайоки, Финляндия

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Raahen seutukunta, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Raahen seutukunta, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$425,931
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Сийкайоки, Финляндия

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